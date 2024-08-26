Феодосия, Крым, 26 августа, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Площадь пожара в районе Феодосии в Крыму увеличилась до 150 га, тушение осложняется ветром, сообщила 26 августа пресс-служба МЧС.

кадр из видео

В ликвидации возгорания задействованы более 100 единиц техники, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«Распространения огня на село Южное не допущено. В ликвидации пожара задействованы 470 специалистов и более 100 единиц техники. Тушение осложняет порывистый ветер», — отметила пресс-служба.

Ведомство опубликовало кадры ликвидации возгорания. Используются в том числе вертолёты.

Ранее МЧС сообщало, что в районе Тепе-Оба ведомственными вертолетами было сброшено 210 тонн воды. На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар, отмечало ведомство.

Как передавало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что в связи с пожаром в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ «Рассвет» и «Волна». Будут эвакуированы около 100 человек, два пункта временного размещения развернули в посёлке Коктебель.

В июле природный пожар произошёл в районе Коктебеля, площадь возгорания составляла до 44 га. В тушении возгорания принимали участие 280 человек, использовались 30 единиц техники. Сотрудники полиции установили личность предполагаемого виновника пожара. По данным правоохранителей, к возгоранию привели действия 50-летнего жителя полуострова: он выполнял строительные работы в одном из домовладений, и во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность.