Коктебель , Крым, 16 июля, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Сотрудники полиции установили личность предполагаемого виновника пожара на территории Коктебеля в Крыму, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

ГУ МЧС России по Республике Крым Ликвидация пожара на территории Коктебеля в Крыму

По данным правоохранителей, к возгоранию привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке Коктебель. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность.

«Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию», — добавила Волк.

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Официальный представитель МВД РФ отметила, что сотрудники полиции также принимали участие в ликвидации горения, осуществляли охрану общественного порядка, обеспечивали безопасность дорожного движения. Сообщается, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

Ранее ИА Регнум сообщало, что природный пожар в Коктебеле удалось локализовать на площади в 40 га. В тушении возгорания принимали участие 280 человек, которые использовали 30 единиц техники, включая вертолёты Ми-8.

Также 16 июля в посёлке Сосновка в Геленджике локализовали лесной пожар на площади около двух гектаров. К тушению возгорания привлекли 250 человек и 24 единицы техники. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что основное пламя удалось сбить.