Аляска, США, 15 сентября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. США перебросили силы 11-й воздушно-десантной дивизии, в том числе взвод РСЗО HIMARS, на Алеутские острова под предлогом проведения совместных учений России и Китая «Океан-2024». Об этом сообщает издание Business Insider.

Global Look Press

«Армия США быстро перебросила оружие и солдат на дальнюю точку Аляски», — сообщает издание.

Командующий 11-й воздушно-десантной дивизией США генерал Джозеф Гилберт заявил, что переброска HIMARS говорит о важности дальнобойных систем для «проецирования силы и сдерживания».

Он пояснил, что демонстрация возможности быстрого развёртывания сил в неожиданных локациях была целью переброски.

По информации издания, США перебросили около 130 военных на Алеутские острова.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября арктическая группировка Северного флота приступила к учениям «Океан-2024». По данным Минобороны, в ходе них изучают возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отрабатывают специальные операции по блокированию и уничтожению террористов.

В манёврах принимают участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. Там задействованы свыше 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. человек личного состава.