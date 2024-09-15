Курск, 15 сентября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Российские военные отразили шесть попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в Курскую область, в результате чего противник потерял до 60 человек и три танка, сообщает 15 сентября Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Весёлое и Медвежье», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортёр и пять боевых бронированных машин.

Также Минобороны информировало, что российские бойцы за минувшие сутки нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ в Курской области. Бои шли у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Покровского и Борок.

Также в российском военном ведомстве уточнили, что российская авиация нанесла ракетные удары по резервами семи бригад Вооружённых сил Украины в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и восемь автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.