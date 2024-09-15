Москва, 15 сентября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 300 бойцов в Курской области, проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники», — сказал он.

По информации оборонного ведомства, среди уничтоженной бронетехники ВСУ было три танка, четыре бронетранспортёра и 15 боевых бронированных машин. Также ВС России ликвидировали артиллерийское орудие и восемь автомобилей противника.

Кроме того, российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу РФ в Курскую область, в результате чего противник потерял до 60 человек и три танка.

По данным Минобороны на 15 сентября, всего за время проведения боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 13 400 бойцов, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортёр, 718 боевых бронированных машин.

ВС РФ ликвидировали 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.