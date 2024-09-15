Москва, 15 сентября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла ракетные удары по резервами семи бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 15 августа проинформировали в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады президента, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что удары были нанесены в районах населённых пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь в Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны сообщило, что экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар по бойцам и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

В Минобороны уточнили, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Кроме того, 14 сентября российская авиация нанесла поражение скоплениям семи бригад Вооружённых сил Украины в Курской области, а также ударила по 11 украинским бригадам в Сумской области.