Москва, 15 сентября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Эксперты активно обсуждают варианты ответа России на действия Запада, но президент РФ Владимир Путин всегда предельно аккуратен в этом, заявил 15 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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«У нас хватает специалистов — экспертов весьма и весьма авторитетных, — которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не пора ли начинать на официальном уровне рассуждать о возможном ответе на агрессию Запада, в том числе предоставление дальнобойных ракет Украине.

В качестве примера Песков привёл недавнее интервью эксперта-международника Сергея Караганова, «который продолжил свою знаменитую линию» на превентивный ядерный удар для устрашения возможных противников России.

«У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим», — подчеркнул Песков.

Как передавало ИА Регнум, Запад ошибочно полагает, что Россия не пересечёт черту в ответ на удары по её территории дальнобойным оружием Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россия имеет право на жёсткий ответ. Кроме того, он сослался на атаку ВСУ в Курской области как на основание для подобных шагов.

Соединённые Штаты Америки и Великобритания загоняют ситуацию вокруг Украины на стадию слабо контролируемой эскалации. Почти ежедневно Россия предостерегает западных союзников Киева от последствий подобных действий, подчеркнул 14 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.