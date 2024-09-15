Москва, 15 сентября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В Брянскую область направили дополнительные средства материально-технического обеспечения. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кирилл Нортон/РИА Новости

В публикации отмечается, что от оперативного штаба Брянской области поступило 19 запросов, 18 из которых реализовали. От оперативного штаба Курской области новых запросов не поступало, предыдущие 45 решены. От оперативного штаба Белгородской области новых запросов тоже не было, а все предыдущие уже были решены.

Представители пресс-службы отметили, что всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступил 91 вопрос. Они все связаны с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября российская группировка войск в Белгородской области по запросу оперативного штаба региона получила дополнительные комплексы разведки. В свою очередь оперштаб Брянской области направил 19 запросов, 11 из них реализовали.

3 сентября в группировку войск «Белгород» были поставлены дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Минобороны России проинформировало, что в Курскую область российской воинской группировке направили дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение.