Москва, 26 августа, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение поставлено российской воинской группировке в Курской области, сообщили 26 июля в Минобороны России.

Александр Река/ТАСС

Отмечается, что руководители приграничных регионов постоянно находятся на связи с военными. Оперативная группа Минобороны отработала 21 запрос, связанный с военной безопасностью, поступивший от оперативного штаба Курской области. Решены 19 вопросов, новые — переданы в работу.

«В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Оперштабы Белгородской и Брянской областей не направляли новых запросов. Ранее поступившие запросы — по восемь от каждого региона — реализованы, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска атаковали позиции российских военных в приграничных районах Курской области 6 августа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона.

По данным Минобороны на 25 августа, за время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли более 5,8 тыс. бойцов, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортёров, 383 боевые бронированные машины, 37 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS американского производства, а также девять станций радиоэлектронной борьбы и пять единиц инженерной техники.