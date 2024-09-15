Берлин, 15 сентября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Передача Украине дальнобойного оружия и разрешение бить им вглубь России может иметь серьёзные последствия. Об этом заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung.

Defense Ministry/Global Look Press

«Если дальнобойное оружие поставят, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастёт — а вместе с ней и риск того, что [конфликт на Украине] расширится», — сказал он.

Помимо этого, генерал отметил, что Запад должен быть осторожен, чтобы не пересекать новые красные линии и, в конце концов, не достигнуть точки невозврата.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, предположил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в Вашингтоне. Он добавил, что США и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, однако у них не очень получается.

Экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что потенциальное разрешение Украине бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России может привести к началу масштабной войны.

По мнению главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, разрешение Киеву применять дальнобойное оружие западного производства для ударов вглубь России является «оправданным» с военной точки зрения. Положения о вооружённых конфликтах предусматривают для любой страны, подвергшейся атаке, право на самооборону, добавил он.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении Украине использовать высокоточное оружие для ударов вглубь российской территории. Он пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.