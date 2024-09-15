Курск, 15 сентября, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили два вражеских опорных пункта и пленили несколько человек в боях под Курском. Об этом 14 сентября сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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«Сегодня бойцы отряда Каштана на участке Нижней Паровой заскочили на опорники противников, уничтожили два опорника противника, взяли пленных», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Алаудинов добавил, что те, кто отказался сдаться в плен, были ликвидированы.

Как сообщало ИА Регнум, операторы FPV-дронов спецназа «Ахмат» в Курской области соревнуются в том, кто больше сожжёт вражеской техники. По словам одного из бойцов спецназа, интенсивность боевых действий на данном участке высокая, ведётся разведка, пресекаются пути подступа и ротации ВСУ.

Украинские военные испытывают проблемы с обеспечением в Курской области. В подразделениях ВСУ началась полная дезорганизация, взятые в плен украинцы повально жалуются на большие проблемы с питанием в подразделениях, отмечал ранее Апти Алаудинов.