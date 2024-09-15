Аляска, США, 15 сентября, 2024, 07:46 — ИА Регнум. США оперативно перебросили на Алеутские острова штата Аляска пусковую установку HIMARS с ракетами большой дальности действия и контрбатарейный радар. Об этом в интервью изданию Business Insider заявил командующий 11-й воздушно-десантной дивизией армии США генерал-майор Джозеф Хилберт.

Mil.ru Морские учения ВМФ РФ

Он уточнил, что размещение вооружения связано с российскими учениями «Океан-2024». По словам офицера, операция демонстрирует способность армии США в Тихом океане умело и без предупреждения перемещать силы даже в самые отдалённые районы.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября Минобороны РФ информировало, что арктическая группировка Северного флота приступила к учениям «Океан-2024», в ходе которых изучит возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отработает специальные операции по блокированию и уничтожению террористов. В манёврах примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. Также задействуют свыше 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. человек личного состава. В составе группировки — большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».