Москва, 15 сентября, 2024, 07:04 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в жёсткой форме, безапелляционно отказал в помощи чеченским бойцам, которые добровольно сдались в плен ВСУ в августе. Своё отношение к ситуации он объяснил в видео в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press Апти Алаудинов

Генерал заявил, что представители украинских спецслужб дают возможность пленным звонить в Чечню, приказывают «связаться с Алаудиновым», который якобы знает, как осуществить обмен военнопленными.

Командир пояснил, что пять чеченцев просто подняли руки и сдались украинцам. Для таких «добровольцев» у него нет никаких способов помочь, вытащить из плена.

«Если боец погиб, мы найдём его тело, если ранен, попал в плен, мы также любыми способами его найдём. Не уважаю, не считаю, что вы заслуживаете жизни. Как вы будете смотреть в глаза всем? Вы нарушили обет, когда добровольно сдались в плен», — обратился к бывшим сослуживцам Апти Алаудинов.

Он добавил, что не знает, как вытащить чеченца, добровольно сдавшегося в плен. Это, по словам командира, позор, который можно смыть только кровью.

«Этих сдавшихся в плен — мужчинами не назову», — сказал генерал.

Алаудинов передал украинцам, чтобы они «оставили себе этих пленных», для него их уже не существует, а также чтобы больше не звонили ему по таким вопросам.

Как передавало ИА Регнум, пять бойцов (трое стрелков и двое связистов) подразделения «Ахмат» оказались в плену ВСУ после неравного боя в Курской области, сообщил 13 августа Апти Алаудинов.

Украинская сторона вернула 103 солдат ВС России, которые были взяты в плен в Курской области. Столько же украинских военных были переданы Киеву.

Украинский военнослужащий Алексей Пашкин ранее сообщил, что не раздумывая сдался в российский плен в первом же бою, как только ему это предложили. Пашкин рассказал, что попал на фронт, даже не пройдя курс молодого бойца. Отношение командующих ВСУ к личному составу он назвал геноцидом.