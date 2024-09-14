Москва, 14 сентября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Минобороны России 14 сентября в своём Telegram-канале опубликовало кадры возвращения из украинского плена 103 российских военнослужащих.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Публикуем кадры возвращения 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области», — сказано в сообщении.

Видео было снято в одном из автобусов, на которых перевозят освобождённых. Российские бойцы не скрывают эмоций радости после обмена. Один из военнослужащих признался, что уже не верил в то, что когда-нибудь снова увидит дом.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября, в результате обмена на территории Белоруссии удалось вернуть 103 российских военнопленных. Взамен были переданы 103 бойца ВСУ.

В Минобороны уточнили, что Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) сыграли посредническую роль в обмене военнопленными между Россией и Украиной. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации.