Брянск, 15 сентября, 2024, 05:48 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны ночью 15 сентября сбили ещё пять вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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Он уточнил, что все сбитые БПЛА были самолётного типа.

По информации главы области, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. На местах работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о девяти сбитых над Брянской областью беспилотниках.

Как передавало ИА Регнум, на территории Ростовской области поздним вечером 14 сентября обезвредили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В Шебекинском городском округе возникло большое количество пожаров после удара Вооружённых сил Украины, сообщил 14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.