Ростов-на-Дону, 28 августа, 2024, 09:40 — ИА Регнум. На складе топлива в Ростовской области после атаки украинского дрона начался пожар, сообщил 28 августа глава региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе», — написал он в Telegram-канале.

Голубев уточнил, что в результате пожара никто не пострадал, угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа в Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Вражеские дроны сбили над Воронежской и Ростовской областями.

В ночь на 22 августа атака пяти вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена силами противовоздушной обороны на западе Ростовской области.

В ночь на 21 августа на западе Ростовской области силы ПВО засекли и сбили ракету. В результате падения осколков никто не пострадал. Позднее стало известно, что взрывной волной от сбитой ракеты ВСУ повреждены 15 частных домов в городе Новошахтинске.