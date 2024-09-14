Киев, 14 сентября, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Замруководителя офиса главы киевского режима Игорь Жовква заявил, что Киев планирует передать Москве план по мирному урегулированию конфликта через страны, которые имеют с Россией «соответствующий диалог». Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Максим Гучек / «РИА Новости»

По словам Жовквы, на данный момент этот план находится в процессе подготовки.

Украинский чиновник пояснил, что киевский режим готов встретиться с представителями России на втором саммите, если Москва «перестанет говорить на языке ультиматума и готова будет к обсуждению элементов такого плана».

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также предположил, что итогом «горячей стадии» конфликта на Украине станет потеря Киевом ещё части территорий.

При этом в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий проведение переговоров на Украине с российским лидером на законодательном уровне. Соответствующий запрет действует в стране до сих пор.

Путин назвал условия, при которых российская сторона готова вести переговоры о завершении украинского конфликта. Он подчеркнул, что Киев должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от идеи вступить в НАТО.

Украина не готова обменивать территории на мир с Россией, сказал 25 августа Зеленский.