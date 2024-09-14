Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Порядка 30% техники, захваченной Южной группировкой войск в зоне проведения спецоперации, отремонтировано и поставлено на вооружение РФ, заявил 14 сентября замкомандующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Евгений Разумихин на открытии выставки трофейной техники в Ростове-на-Дону.

Эрик Романенко/ТАСС

«В настоящее время 30% техники, которая захвачена, она в строю, выполняет задачи в наших боевых порядках», — сказал он.

По его словам, в основном это техника, состоявшая ранее на вооружении в странах Варшавского договора, которые поставляли её Украине в самом начале СВО: БМП, БТР, танки. Разумихин уточнил, что эта техника восстанавливается, ставится в строй и выполняют задачи вместе с российской боевой техникой.

Как передавало ИА Регнум, в Ростове-на-Дону в парке «Левобережный» открылась выставка трофейной техники Вооружённых сил Украины. В ней представлены бронетранспортёры американского, британского и датского производства. Кроме того, жители Ростова-на-Дону смогут увидеть трофейный украинский танк Т-64БВ «Булат».

Также 1 мая в парке Победы на Поклонной горе была открыта выставка трофейного вооружения, которую российские военные захватили в ходе спецоперации. На ней представили более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию. Здесь в течение месяца можно было увидеть танк Leopard 2A6 и БМП Marder немецкого производства, а также БМП Bradley, БТР М113, бронеавтомобиль HMMWV M1151 и гаубицу M777 американского производства.

На выставку также доставили американские танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. Обе боевые машины захватили во время наступления у Бердычей на авдеевском направлении.