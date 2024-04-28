Москва, 28 апреля, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Трофеи спецоперации продолжают привозить на Поклонную гору в Москве. В их числе немецкий и украинский танки Leopard 2A6 и T-72.

Владимир Гердо/ТАСС

Поверженная техника ВСУ пополняет выставочную экспозицию.

На Поклонной горе уже стоят американские БМП М2 Bradley, бронетранспортёр International MaxxPro, шведская БМП CV90.

По информации Минобороны, экспозицию будут представлять более 30 экспонатов военной техники из 12 стран.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая перед Музеем Победы на Поклонной горе откроется выставка трофейной техники, на которой представят БМП Marder, Bradley, танки Leopard. Помимо этого, там будут представлены образцы стрелкового вооружения иностранных армий, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что выставка в Парке Победы вызовет большой интерес у москвичей и гостей столицы. Он отметил, что это блестящая идея.

Руководство России насмехается на западными странами, организуя в Москве выставку трофейной техники НАТО, захваченной в ходе спецоперации, написало британское издание Daily Express.