Москва, 1 мая, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Министерство обороны открыло в парке Победы на Поклонной горе в Москве выставку трофейного вооружения и военной техники, которую российские военные захватили в ходе спецоперации. Об этом 1 мая сообщили в военном ведомстве.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Танк M1 Abrams на Поклонной горе в Москве

«Сегодня Министерство обороны Российской Федерации у Музея Победы на Поклонной горе открыло выставку трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российская армия захватила выставленные образцы боевой техники украинских сил в том числе у Работино и Малой Токмачки в Запорожской области, а также в районе Авдеевки в ДНР.

На выставке перед Музеем Победы представили танк Leopard 2A6 и БМП Marder немецкого производства, а также БМП Bradley, БТР М113, бронемашину International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998 и буксируемую гаубицу M777 американского производства.

Минобороны также выставило австралийский защищенный автомобиль Bushmaster, БТР Sisu Pasi XA-180/185 производства Финляндии, чешскую БМП-1, бронеавтомобиль Mamba MK2 производства ЮАР и украинскую боевую машину поддержки танков «Азовец».

Помимо них, желающие смогут осмотреть британские бронеавтомобили AT105 Saxon и Husky TSV и бронемашину Mastiff, австрийский вездеход Pinzgauer 712M, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90 и турецкий бронеавтомобиль Kirpi.

На выставке также можно будет увидеть противотанковое и стрелковое западное вооружение, дроны, документы, карты, а также идеологическую литературу и снаряжение бойцов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 мая на выставку на Поклонной горе доставили трофейные американские танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle. В Минобороны рассказали, что оба образца удалось захватить на авдеевском направлении в зоне проведения СВО.

Минобороны 30 апреля доставили трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 на выставку перед Музеем Победы на Поклонной горе. Уточнялось, что эту военную машину российские военные также захватили в районе Авдеевки в ДНР.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 апреля назвал проведение выставки трофейной техники ВСУ блестящей идеей. Представитель Кремля отметил, что она вызовет большой интерес не только у москвичей, но и у всех жителей России.