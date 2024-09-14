Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в парке «Левобережный» открылась выставка трофейной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Эрик Романенко/ТАСС Выставка трофейной техники ВСУ в Ростове-на-Дону

Так, западную технику, переданную ВСУ, выставили в качестве главной части экспозиции. В ней представлены бронетранспортёры американского, британского и датского производства. Кроме того, жители Ростова-на-Дону смогут увидеть трофейный украинский танк Т-64БВ «Булат».

В это же время в качестве экспонатов представлены разведывательные дроны, ударные БПЛА и различные виды стрелкового и противотанкового вооружения.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил, что выставка трофейной техники НАТО в Москве демонстрирует, с кем на самом деле воюет Россия. По его словам, она показывает, что глобальный конфликт идёт не между русскими и украинцами, а между Россией и западным глобалистским миром, военную мощь которого представляет НАТО.

Ранее специалисты российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) рассказали, что слабым местом военной техники Запада оказалась излишняя сложность конструкции в плане ремонтопригодности и технического обслуживания, однако она обладает крайне посредственной подвижностью и манёвренностью.