Киев, 14 сентября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Исход конфликта на Украине зависит не от действий на курском направлении, а от ситуации на восточном фронте, то есть в Донбассе. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в блоге на YouTube.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«Говорю ключевую фразу: судьба российско-украинского конфликта решается на восточном фронте. На курском направлении судьба российско-украинского конфликта не решается», — подчеркнул Стариков.

По мнению офицера, из-за больших потерь в ДНР киевский режим не может перебросить дополнительные войска в Курскую область, поэтому Вооружённые силы Украины (ВСУ) в курском приграничье могут оказаться в позиционном тупике.

Российские войска активно действуют в Донбассе, что привело к оперативно-тактическому кризису для ВСУ на покровском (красноармейском) направлении и тактическому кризису на кураховском направлении. Признаки тактического кризиса есть и на угледарском направлении, это означает возможный обвал фронта, добавил Стариков.

Как сообщало ИА Регнум, украинские подразделения вторглись в Курскую область утром 6 августа, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 14 сентября, ВСУ с начала вторжения в курское приграничье потеряли более 13,1 тыс. бойцов и 110 танков.

Телеканал CNN, ссылаясь на украинских военных, сообщил, что нападение на Курскую область стоило ВСУ огромной цены. В украинских войсках ожидают ухудшения ситуации: увеличения числа артиллерийских обстрелов и тяжёлых боёв.

Президент России Владимир Путин, назвавший вторжение под Курск масштабной провокацией Киева, 2 сентября заявил, что ВСУ таким образом рассчитывали остановить наступление российской армии в Донбассе, но не добились своей цели. По его словам, провал нападения на Курскую область может подтолкнуть противников России к мирным переговорам.