Москва, 14 сентября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли свыше 13,1 тыс. бойцов и 110 танков с начала вторжения в Курскую область. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 сентября на брифинге.

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«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13 100 военнослужащих, 110 танков», — сказал Конашенков.

Он добавил, что украинские войска также потеряли 44 боевые машины пехоты, 87 бронетранспортёров, 703 бронемашины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудий и 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь американских HIMARS и пять MLRS.

Также ВСУ лишились восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов, двух транспортно-заряжающих машин, 26 станций РЭБ, семи РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС ПВО и 13 единиц инженерной техники.

По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 бойцов и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка. Пять украинских бойцов сдались в плен.

В частности, до 30 бойцов ВСУ потеряли в попытках атак у населённых пунктов Обуховка и Борки, до 40 бойцов — в попытках прорваться через российскую границу в направлении населённых пунктов Новый Путь, Медвежье и Весёлое.

Подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок.

Скопления живой силы и техники противника поражены в районах населённых пунктов Борки, Гуево, Зелёный Шлях, Колмаков, Кругленькое, Ивашковский, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Махновка, Русское Поречное, Новоивановка, Плехово, Покровский, Успеновка и Южный, а также в Сумской области Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ сократили передвижение военной техники в Курской области, хотя в начале вторжения в регион передвигались открыто. Об этом рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Белый.

Телеканал CNN, ссылаясь на украинских военных, сообщил, что нападение на Курскую область стоило ВСУ огромной цены. В украинских войсках ожидают ухудшения ситуации: увеличения числа артиллерийских обстрелов и тяжёлых боёв.