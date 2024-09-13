Вашингтон, 13 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Нападение на Курскую область стоило Вооружённым силам Украины (ВСУ) огромной цены. Об этом сообщает американский телеканал CNN, который ссылается на украинских военных.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency Нападение ВСУ на Курскую область

«Россия направляет много войск и артиллерии в Курск. У нас много ребят, которые погибли, и у нас много уничтоженной техники», — приводит телеканал слова одного из бойцов ВСУ.

По словам другого украинского военного, для ВСУ ситуация будет ухудшаться. Военные ожидают увеличения артиллерийских обстрелов и тяжёлых для украинской стороны боёв.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее российские войска освободили 10 населённых пунктов в Курской области. Так, в ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождены: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, уточняло оборонное министерство.

По данным Минобороны на 13 сентября, ВСУ с начала боевых действий на курском направлении потеряли более 12,7 тыс. военных.

11 сентября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что российские военные освободили около десяти населённых пунктов в Курской области. По его словам, ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.