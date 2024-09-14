Москва, 14 сентября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видеокадры возвращения 103 российских военных, взятых в плен в Курской области. Видео 14 сентября появилось в Telegram-канале ведомства.

Министерство обороны России. Кадр из видео

На видео, которое было снято в одном из автобусов, российские бойцы делятся своими эмоциями и благодарят за возвращение домой. Один из военнослужащих признался, что уже не верил в то, что когда-нибудь снова увидит дом.

«Уже не о чем переживать», — добавил другой военный.

Об обмене военнопленными с Украиной стало известно 14 сентября. Украинская сторона вернула 103 солдат ВС России, которые были взяты в плен в Курской области. Столько же украинских военнослужащих были переданы Киеву. Все российские военные находятся в Белоруссии, им оказали медицинскую и психологическую помощь и дали возможность связаться с родственниками. Они будут доставлены на территорию России для прохождения лечения и реабилитации.

В Минобороны уточнили, что обмен военнопленными состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).