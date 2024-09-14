Москва, 14 сентября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) сыграли посредническую роль в обмене военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Так, в субботу, 14 сентября, в результате обмена на территории Белоруссии удалось вернуть 103 российских военнопленных.

Взамен были переданы 103 бойца ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. Взаимен украинской стороне передали 115 военнопленных ВСУ.

Днём ранее Минобороны РФ докладывало, что ВС России за неделю взяли в плен 49 украинских военных на линии боевого соприкосновения.