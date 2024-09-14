Курск, 14 сентября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) сократили передвижение военной техники в Курской области, сообщил оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Белый.

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По его словам, если в первое время украинская техника передвигалась открыто, то теперь её приходится искать, так как передвижение значительно сократилось.

Военнослужащий отметил, что одной из самых значимых целей, уничтоженных на данном участке операторами FPV-дронов, был зенитный ракетный комплекс ВСУ.

По словам одного из операторов FPV-дрона группы командира «Аида», за смену они совершают порядка 20–25 боевых вылетов.

«Всё зависит от активности противника, если в свободной охоте, всё зависит от количества оборудования и возможностей долёта до противника», — цитирует его «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны на 13 сентября, ВСУ с начала боевых действий на курском направлении потеряли более 12,7 тыс. военных.

12 сентября Минобороны сообщало, что российские войска освободили 10 населённых пунктов в Курской области. В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток были освобождены Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ.

Телеканал CNN, ссылаясь на украинских военных, сообщил, что нападение на Курскую область стоило Вооружённым силам Украины огромной цены. По словам одного из военных ВСУ, ситуация для украинской стороны будет ухудшаться. Военные ожидают увеличения числа артиллерийских обстрелов и тяжёлых для украинской стороны боёв.