Москва, 14 сентября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Российские военные в минувшие сутки нанесли удары по аэродромам и местам базирования катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 сентября на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он уточнил, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили аэродромную инфраструктуру, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы Hammer и 53 беспилотника.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли в зоне проведения спецоперации до 2090 бойцов. В числе уничтоженной техники - один танк, британская самоходная артиллерийская установка Braveheart, французская гаубица Caesar.

Силами Южной группировки войск в Марьинском районе ДНР освобождено село Желанное Первое.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска за минувшую неделю с 7 по 13 сентября нанесли 39 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам на Украине, обеспечивавшим работу оборонных предприятий. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за этот период потеряли на всех направлениях спецоперации почти 17 тыс. бойцов.