Москва, 14 сентября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Россия знает о том, что Запад принял решения по ударам вглубь российской территории и передал такие сигналы киевскому режиму. Об этом 14 сентября заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Медиасаммита БРИКС в Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент на эту тему высказался предельно чётко. Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

За высказываниями Путина о возможных последствиях участия западных стран в украинском конфликте пристально следят в США, признал 13 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американских чиновников «не играть с огнём» после слов Путина по Украине.