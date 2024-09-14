Вашингтон, 14 сентября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки не нужен военный конфликт с Россией, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе.

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«Голосуя за (кандидата в президенты от Демократической партии) Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдём на это. Но желательно не допускать этого», — заявил Трамп.

Он также добавил, что, проголосовав за Харрис, американцы отдадут голос за возвращение призыва на военную службу.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября Трамп на теледебатах в Филадельфии с Камалой Харрис пообещал, что в случае победы в гонке закончит конфликт на Украине, а также проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам Трампа, ситуация становится только хуже, и это может привести к третьей мировой войне, а действующая американская власть не пытается остановить эскалацию.

У кандидата в президента США Трампа вряд ли есть «волшебная палочка» для решения конфликта на Украине в течение суток, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он предположил, что в случае, если следующий избранный лидер США во время инаугурации заявит, что Вашингтон выступает за мир и прекращает поддержку киевского режима, останавливает все программы военной помощи и призывает стороны сесть за стол переговоров, то к утру в Киеве что-то «изменится в мозгах».