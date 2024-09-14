Амстердам, 14 сентября, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Нидерланды не смогут поставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot, так как неназванный союзник отказался от участия в проекте. Об этом 13 сентября сообщило издание NL Times со ссылкой на минобороны Нидерландов.

(сс) Darkone Ракетная система Patriot

Министр обороны страны Рубен Брекельманс рассказал немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Нидерланды недавно отправили Киеву радар, затем планировалась передача трёх пусковых установок. Однако страна-поставщик других компонентов системы обещания не выполнила. О каком именно государстве, отказавшемся от участия в проекте, идёт речь, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября газета Il Messaggero написала, что глава киевского режима Владимир Зеленский надеется на помощь премьер-министра Италии Джорджи Мелони в переговорах с США о передаче Украине новых установок Patriot. По данным издания, Зеленский и Мелони встретились на полях экономического форума в итальянском городе Черноббьо. Мелони якобы пообещала, что установку передадут до конца сентября.

Зеленский 10 сентября на очередной встрече в формате «Рамштайн» в Германии призывал страны НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

Поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины, подчёркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.