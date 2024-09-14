Купянск, Украина, 14 сентября, 2024, 05:21 — ИА Регнум. В Харьковскую область перебросили большую группу украинских нацбатальонов и иностранных наёмников с целью сдерживания продвижения российских войск на этом направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Наёмники на Украине

В беседе с ТАСС он рассказал, что под Купянском фиксируются выходцы из латиноамериканских стран, грузинские наёмники, представители Польши и прибалтийских стран.

«Украинское командование действует по ситуации и пытается затыкать бреши в обороне любыми абсолютно подразделениями, которые снимаются с одних участков, перебрасываются на другие участки, чтобы сдержать таким образом продвижение наших военнослужащих», — отметил эксперт.

По его словам, под Купянском украинским нацбатальонам отвели роль сдерживающего фактора — заградотрядов.

Как передавало ИА Регнум, из 29 населённых пунктов вблизи Купянска в Харьковской области принудительно эвакуируют детей, проинформировал 12 сентября глава военной администрации региона Олег Синегубов. Он уточнил, что с волчанского и липцевского направлений вывезли 15 031 человека, из них 1282 — дети.

Российские военные нанесли удар авиабомбой по пункту дислокации украинских войск в окрестностях города Купянска, подтвердили 12 сентября в Минобороны РФ. Цель находилась в селе Петропавловка. Её уничтожили бомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.

После серии ударов по военной инфраструктуре Украины со стороны ВС России последуют известия о гибели западных наёмников, в том числе американцев, предупредил 10 сентября на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ во всемирной организации Василий Небензя.