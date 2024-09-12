Харьков, Украина, 12 сентября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Из 29 населённых пунктов вблизи Купянска в Харьковской области принудительно эвакуируют детей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

Jens Büttner/ZB/Global Look Press

«Сегодня на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации 269 детей из 29 населённых пунктов Купянского района», — написал он.

По его словам, с волчанского и липцевского направлений был эвакуирован 15 031 человек, 1282 из эвакуированных — дети. Он отметил, что эвакуация пройдёт в Купянской (158 детей), Кондрашовской (70 детей) и Куриловской (41 ребёнок) территориальных общинах. В настоящий момент уже эвакуировали десять семей, добавил Синегубов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября в трёх населённых пунктах Шосткинского района в Сумской области Украины объявили обязательную эвакуацию. Она коснулась таких населённых пунктов, как Глухова, Свессы и Эсмани.

Ранее на Украине приступили к принудительной эвакуации семей с детьми из 14 подконтрольных киевскому режиму населённых пунктов ДНР. Позднее зону принудительной эвакуации расширили. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что принудительная эвакуация детей с родителями и их опекунами будет организована почти в 30 населённых пунктах Константиновской и Селидовской территориальных общин.