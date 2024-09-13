Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Россия ждёт от США разъяснений на тему того, как производимый там химикат «Би-Зет» оказался в руках Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил 13 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

«Мы все ещё ждём от США — страны, на территории которой сегодня расположено единственное на планете опытное производство «Би-Зет», разъяснений на предмет того, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области Российской Федерации», — сказал он.

По его словам, российская сторона тщательно фиксирует химинциденты, свидетельствующие о нарушении Украиной своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и проводит их расследования в строгом соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия.

В июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов информировал, что в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения киевским режимом нелетальных токсичных химикатов. Он подчеркнул, что Киев при пособничестве Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя такие соединения, как «Би-Зет», синильная кислота и хлорциан.

В этом же месяце глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские войска применяли химическое оружие на волчанском и липцевском направлениях. По его словам, информации о летальных случаях не было, но была химическая атака со сбросом с дрона отравляющих веществ, вызывавших отравления.