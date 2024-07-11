Москва, 11 июля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Украинские войска применяли химическое оружие на волчанском и липцевском направлениях в Харьковской области. Об этом 11 июля сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Были такие факты непосредственно на волчанском и липцевском направлениях. Такие факты зафиксированы», — сказал он.

Ганчев добавил, что информации о летальных случаях не было, но была химическая атака со сбросом с дрона отравляющих веществ, вызывавших отравления.

Как ранее передавало ИА Регнум, 8 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения киевским режимом нелетальных токсичных химикатов. Он подчеркнул, что Киев при пособничестве Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя такие соединения, как Би-Зет, синильная кислота и хлорциан.

28 мая Кириллов сообщил, что Украина в чрезмерных объёмах запрашивает антидоты, противогазы и другие средства индивидуальной защиты, что свидетельствует о планах Киева расширить использование токсических веществ в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что Россия зафиксировала многочисленные случаи применения украинскими войсками раздражающего вещества хлорпикрин, в том числе в смеси с хлорацетофеноном, около Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артёмовска.