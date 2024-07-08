Москва, 8 июля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции российские военные зафиксировали свыше 400 случаев применения Киевом нелетальных токсичных химикатов. Об этом 8 июля рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов на брифинге в Министерстве обороны России.

Виталий Аньков/РИА Новости

Военный подчеркнул, что Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

«В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, большинство из них официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России», — сказал он.

Кириллов уточнил, что украинские боевики регулярно используют химические средства борьбы с беспорядками такие как, американские газовые гранаты с веществом «Си-Эс», гранаты собственного производства с химическими средствами раздражающего действия Терен-6» и самодельные химические боеприпасы. Пленные бойцы ВСУ показали, что украинские штурмовые группы оснащают такими боеприпасами, добавил начальник войск РХБЗ.

Также были зафиксированы множественные случаи использования украинской армией раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном, около Донецка, Богдановка, Горловки, Кременной и Артёмовска, уточнил Кириллов.

«Украина при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя списочные химикаты, такие как Би-Зет, синильная кислота, хлорциан», — добавил он.

Военный напомнил, что Минобороны ранее сообщало о наличии у ВСУ таких химических соединений, в том числе аналога боевого вещества табун («Джи-Эй»), включенного в Список 1 Конвенции и использовавшегося фашистскими захватчиками в период Второй мировой войны.

«Подразделения ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов на освобожденных территориях в отношении ряда российских политических деятелей», — отметил начальник войск РХБЗ.

Он добавил, что также украинские боевики неоднократно пытались разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР что могло создать угрозу химического поражения мирного населения Донбасса.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня Кириллов рассказал, что СБУ в 2023 году направляла в академию наук Украины запрос о возможностях исследования образцов химического, радиологического, ядерного, биологического оружия. Военный уточнил, что украинская академия наук в ответ подтвердила проведение исследований двойного назначения в рамках соглашения от 2005 года между Пентагоном и украинским минздравом.

Позднее в этот же день начальник войск РХБЗ сообщил, что, согласно полученным в ходе СВО документам, Киев интересовался работой по созданию оружия массового поражения. Кириллов уточнил, что, по оперативной информации, на контролируемую киевским режимом территорию продолжают ввозить радиохимические вещества для дальнейшей утилизации, что превращает Украину в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств. В дальнейшем эти вещества могут использовать для создания т. н. «грязной» бомбы, чтобы затем применить её «под чужим флагом», добавил он.