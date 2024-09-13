Киев, 13 сентября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в последнее время в три раза сократили ежемесячные поставки Украине ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS, заявил 13 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в начале поставок и применения ракет HIMARS украинской армией их было втрое больше в месяц, чем сейчас. Зеленский подчеркнул, что ВСУ продолжают испытывать дефицит артиллерийских снарядов как калибра 155 мм, так и других типов, FPV-дронов, систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

«Наши пэвэошники при норме в две ракеты стараются использовать одну», — сказал он.

Днём ранее Зеленский заявил, что не увидел результатов от применения дальнобойного вооружения по новым регионам РФ и приграничной российской территории. По его мнению, результат от ударов по территории России «должен быть». О каком именно результате идёт речь, глава киевского режима уточнять не стал.

10 сентября на очередной встрече в формате «Рамштайн» в Германии глава киевского режима призвал страны НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет. Он добавил, что в мире достаточно систем ПВО, западным союзникам нужно быть с Украиной в этой области более активными.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Как подчёркивал в марте президент Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход спецоперации.