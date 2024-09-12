Киев, 12 сентября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не увидел результатов от применения дальнобойного вооружения по новым регионам РФ и приграничной российской территории.

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«Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия», — сказал Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По его мнению, результат от ударов по территории России «должен быть». О каком именно результате идёт речь, глава киевского режима уточнять не стал.

При этом Зеленский добавил, что снятие ограничений на применение дальнобойного оружия вглубь России не должно быть политическим решением.

«Снимать ограничения — значит снимать ограничения. А если будет предложено снятие ограничения на соответствующую дальность, к которой враг уже приспособил свои военные цели, то это тогда исключительно политическое решение, чтобы снять это давление от партнёров других стран», — сказал глава киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая президент России Владимир Путин заявлял, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки, а выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание способны лишь специалисты высокого класса. Российский лидер в этой связи заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют.

ВСУ и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были. Он уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт.