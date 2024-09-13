Москва, 13 сентября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Центральный банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт. Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку <…> до 19,00% годовых», — указано в публикации.

Отмечается, что рост внутреннего спроса все ещё значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, в связи с чем необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, а также снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.

В публикации пояснили, что ситуация в экономике требует дополнительного ужесточения кредитно-денежной политики. Там пояснили, что по итогам 2024 года инфляция, вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%.

Банк России на фоне роста инфляции 26 июля впервые с декабря прошлого года повысил ключевую ставку — с 16 до 18%. Как заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, российская экономика в первые шесть месяцев 2024 года испытала перегрев, оказавшийся максимальным за последние 16 лет.

Как сообщало ИА Регнум, банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.