Москва, 13 сентября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщила 13 сентября пресс-служба Центробанка.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — сказано в заявлении регулятора.

Также ЦБ в этот день информировал о повышении ключевой ставки до 19% годовых. Центробанк пояснил, что в настоящее время инфляционное давление остаётся высоким и годовая инфляция по итогам 2024 года может превысить прогнозный диапазон 6,5–7,0%.

Как передавало ИА Регнум, Банк России на фоне роста инфляции 26 июля впервые с декабря прошлого года повысил ключевую ставку — с 16 до 18%. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, российская экономика в первые шесть месяцев 2024 года испытала перегрев, оказавшийся максимальным за последние 16 лет.

Президенту России Владимиру Путину на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) на вопрос о том, как планируется «охлаждать» перегрев в экономике, о котором ранее говорила Набиуллина, ответил, что повышение ключевой ставки и является таким инструментом. Он также добавил, что положительным фактором «охлаждения» является стабильность работы Минфина по балансированию бюджета.