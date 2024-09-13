Москва, 13 сентября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории России не помогут Киеву одержать победу. Об этом заявил журналист вещательной корпорации «Би-би-си» Джереми Боуэн.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Если бы Украине разрешили применять западные ракеты для ударов по России, то это могло бы изменить некоторые детали происходящего и, безусловно, дало бы украинцам ещё один повод нанести удар по россиянам, однако это не принесет Украине победу в войне», — отметил журналист.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. По его словам, Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

11 сентября СМИ написали, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что, в соответствии с международным правом, страны Евросоюза сами принимают решение, разрешать ли Киеву использовать переданное ими дальнобойное оружие для ударов по России.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Он пояснил, что речь в этом вопросе идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России, добавил глава государства.