Берлин, 13 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В соответствии с международным правом страны Евросоюза сами принимают решение, разрешать ли Киеву использовать переданное ими дальнобойное оружие для ударов по России. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Global Look Press/Flashpic/Keystone Press Agency Борис Писториус

«Все, кто поставляют оружие, должны принять решение, как его использовать, это предусматривает международное право», — отметил он.

По его словам, в соответствии с международным правом ситуация ясна. Партнёры на двусторонней основе обсуждают, что можно делать с их оружием, поскольку это зависит от них, пояснил Писториус.

При этом глава минобороны Германии отказался комментировать высказывания властей Британии и США на тему дальнобойного оружия, отметив, что «не ему судить, о чём они говорят».

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Киеве с главой киевского режима Владимиром Зеленским тему применения американского дальнобойного оружия для ударов по территории России. По итогам переговоров Блинкен заявил, что обсуждение вопроса об ударах продолжится в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту встречу, не исключил, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

11 сентября СМИ написали, что власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения — будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент пояснил, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.