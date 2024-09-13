Москва, 13 сентября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. НАТО фактически вступило в вооружённый конфликт с Россией, хотя и пытается скрыть своё участие за действиями Украины. Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил 13 сентября в Telegram-канале.

Global Look Press/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency

По его словам, США, Германия, Великобритания и Франция пытаются закамуфлировать, скрыть своё непосредственное участие в военных действиях, обсуждая возможное применение Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России. Однако в действительности союзники по НАТО пытаются разрешить себе акты агрессии по отношению к РФ.

«Параллельно с этим Пентагон анализирует, какие последствия ожидаются в случае ядерного взрыва. Всё это является прямым доказательством, что под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО», — констатировал Володин.

Он добавил, что прежде в зоне боевых действий появились советники и инструкторы, теперь там наёмники и целые подразделения, вооружённые странами НАТО. Они определяют, какие российские города будут атакованы, согласовывают военные действия и отдают приказы.

НАТО, подчеркнул спикер Госдумы, участвует в военных действиях на Украине и ведёт войну с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября президент Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь России. На самом деле, отметил он, обсуждается прямое участие стран НАТО в конфликте против РФ.