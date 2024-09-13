Москва, 13 сентября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между Россией и Турцией, заявил на брифинге 13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наши мнения расходятся полностью, но мы не оставляем нашей цели, направленной на попытки разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения и позицию», — сказал он.

Представитель Кремля выразил надежду, что Анкара со временем поймёт российскую точку зрения в этом вопросе и согласится с доводами.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его республика не признаёт Крым частью России, добавив, что подобные требования якобы «соответствуют нормам международного права».

Вместе с тем в сентябре 2023 года Эрдоган отмечал, что Россия никогда не уйдёт из Крыма. По его словам, Анкара занимает однозначную позицию по конфликту на Украине и с момента его начала выступала за мирное разрешение и диалог, прилагая для этого большие усилия и не усугубляя проблемы, однако военные действия продолжаются.