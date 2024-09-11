Анкара, 11 сентября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Турция не признаёт Крым частью России, заявил 11 сентября президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Наша поддержка её (независимости Украины) является постоянной, включая Крым», — цитирует его агентство Anadolu.

Эрдоган также добавил, что подобные требования якобы «соответствуют нормам международного права».

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Эрдоган заявил, что Россия никогда не уйдёт из Крыма.

Он также отметил, что Анкара занимает однозначную позицию по конфликту на Украине и с момента его начала выступала за мирное разрешение и диалог, прилагая для этого большие усилия и не усугубляя проблемы, однако военные действия продолжаются.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 гг. на киевском майдане на Украине свергли законно избранное правительство. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришли более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.