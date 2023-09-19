Анкара, 19 сентября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Россия не уйдет из Крыма, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ещё в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по Крыму. И я не добился успеха», — сказал турецкий лидер.

Глава Турции добавил, что в настоящее время это тоже не удастся.

Также 19 сентября Эрдоган заявил, что конфликт на Украине продлится долго и закончится нескоро. По словам Эрдогана, это «совершенно очевидно». При этом турецкий лидер отметил, что президент России Владимир Путин выступает за максимально оперативное завершение конфликта.

При этом 5 сентября Эрдоган после возвращения из Сочи, где у него состоялись переговоры с президентом России, указал, что на сегодняшний день каких-либо перспектив для достижения мира на Украине не просматривается. Глава Турции отметил, что Анкара занимает однозначную позицию по конфликту на Украине и с момента его начала выступала за мирное разрешение и диалог, прилагая для этого большие усилия и не усугубляя проблемы, однако военные действия продолжаются.

В марте Эрдоган заявил о желании «как можно скорее» организовать переговоры России и Украины. Турецкий лидер предложил представителям Киева и Москвы снова сесть за стол переговоров в Стамбуле, напомнив, что попытки найти компромисс уже предпринимались, и именно на территории Турции.