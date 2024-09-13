Курск, 13 сентября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. На курском направлении за сутки 12 украинских военных сдались в плен, сообщило 13 сентября Минобороны России.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен», — сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, за сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортёра и 22 боевые бронированные машины. Также украинская армия потеряла артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей.

Днём ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов информировал, что в Курской области сотни военнослужащих ВСУ были убиты своими же сослуживцами во время попытки сдаться в плен России.

Телеканал CNN со ссылкой на сообщения украинских военных, в свою очередь, сообщил, что украинские военные усомнились в целесообразности курской операции. В частности, бойцы, которых перебросили в Курскую область, заявили, что бои в этом регионе становятся всё сложнее. При этом ситуация на других участках фронта всё ещё остается очень напряжённой.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что Вооружённые силы Украины активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.