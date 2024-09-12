Курск, 12 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. В Курской области сотни военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) были убиты своими же сослуживцами во время попытки сдаться в плен России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Эрик Романенко/ТАСС Апти Алаудинов

По его словам, порой украинские военнослужащие не так активно ведут бои с Вооружёнными силами России, как расстреливают сдающихся сограждан. Алаудинов добавил, что ликвидированных во время сдачи в плен украинцев уже сотни.

«Украинские формирования делают всё, чтобы мы не могли пленных довести до нашего нуля, тыла», — передаёт его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября российские военные взяли в плен 10 бойцов ВСУ в Курской области.

Пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев рассказал, что украинское командование отправляет бойцов в Курскую область обманом. Мужчина добавил, что, когда осознал, что находится на территории РФ, ничего с этим не смог сделать, так как командование угрожало ему расправой. В итоге он сдался в плен бойцам группировки российских войск «Север».

Другой пленный боец ВСУ Дмитрий Лабунский рассказал, что украинским боевикам дали распоряжение расстреливать оказывающих сопротивление мирных жителей в Курской области.