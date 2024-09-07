Геническ, Херсонская область, 7 сентября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. В результате обстрелов украинскими формированиями населённых пунктов в Херсонской области получили ранения пять мирных жителей. Об этом 7 сентября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По словам Сальдо, за сутки украинские боевики обстреляли в регионе Алёшки, Каховку, Новую Каховку, Казачьи Лагери, Новую Маячку, Старую Маячку и Ольгинку, выпустив по ним в общей сложности 45 снарядов.

«Из-за обстрелов украинских террористов ранены пять мирных жителей Херсонской области: четверо мужчин на территории автотранспортного предприятия в Каховке и женщина во дворе своего дома в селе Казачьи Лагери», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что всех получивших ранения при обстрелах госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинской армии. Он уточнил, что ранения получили жители Петровского района Донецка и Горловки.

Ранее в этот же день пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил о пятерых пострадавших в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автотранспортному предприятию в Каховке. По его словам, двое из них на тот момент находились в тяжёлом состоянии.