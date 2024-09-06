Донецк, 6 сентября, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики были ранены 6 сентября в результате обстрелов ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Петровском районе Донецка из-за артиллерийских обстрелов пострадали женщины 1982, 1969 и 1984 годов рождения и водитель скорой помощи 1953 года рождения. В Никитовском районе Горловки взрывом снаряда ранило мужчину 1950 года рождения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

«Со стороны ВФУ совершено 14 вооружённых атак, выпущено более 30 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Кроме того, от обстрелов пострадали прачечная в больнице Донецка и котельная в Горловке. Также под удары попали 11 жилых домов. Украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотника на рейсовый автобус в Горловке. В Донецке они уничтожили два автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября ВСУ обстреляли из артиллерии натовского калибра 155 мм донецкий рынок «Сокол». Пушилин сообщил, что в ходе удара погибли три мирных жителя, в том числе двое детей. Пострадали семь человек, в том числе ребёнок.

3 сентября при обстреле украинскими военными Горловки получила ранения женщина. Накануне в городе от обстрела пострадала школа, боевики обстреляли её в первый день учебного года.